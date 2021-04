»Kaj res, da smo napadli Jugoslavijo?«

»Poziv zgodovinarjev, javnih osebnosti in raziskovalnih ustanov, naj Italija ob 80-letnici napada končno prizna zločine na tleh nekdanje Jugoslavije, je naletel na velik odziv. Zgodovinar Eric Gobetti, eden od pobudnikov tega apela, na svoji FB strani pravi, da so bili odzivi raznorazni: od tistih, ki ga pozdravljajo do tistih, ki ga odklanjajo, kar nekaj pa je tistih, ki sploh niso vedeli, da je bila Italija 6. aprila 1941 med agresorji Jugoslavije. Odklonilna stališča so bila predvsem povezana s fojbami.

Rimski dopisnik RVT Slovenija Janko Petrovec je v zvezi z apelom poklical na predsedstvo republike, senat in poslansko zbornico, kjer so mu enoglasno odgovorili, da 80-letnice tragičnega dogodka ne bodo komentirali. Ne gre vsekakor zanemariti dejstva, da je med pokrovitelji dokumentarno-fotografske razstave ob tej obletnici italijanska poslanska zbornica. Veliko podpor in pozitivnih odzivov je apel zgodovinarjev doživel in še vedno doživlja na spletni strani ustanove Ferruccio Parri, ki združuje inštitute za odporniško gibanje iz vse Italije.

Gobetti na svoji FB strani kot »zelo uravnovešeno in prav nič terjatveno« izpostavlja predsinočnjo reportažo v Odmevih TV Slovenija (začetek pri 22. minuti in 50 sekundah), v kateri sam nastopa, glavno besedo pa ima slovenski tržaški zgodovinar Gorazd Bajc.