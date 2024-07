Kaj se dogaja s paritetnim odborom?

V elektronskih poštnih predalih članov paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, ki so se nazadnje sestali pred devetimi meseci, se je pojavilo pismo, ki ga je poslal eden izmed članov odbora, Livio Semolič, sicer deželni tajnik SKGZ. Skrbi ga nedejavnost odbora, na čelu katerega je Marko Jarc.

Paritetni odbor se je, kot rečeno, nazadnje sestal 27. oktobra lani, pred tem tudi 2. oktobra 2023. Še prej je zasedal 27. julija, ko pa se je zaradi nesklepčnosti odvila le neformalna razprava. Pred julijem 2023 se odbor ni sestal devet mesecev – od 19. septembra 2022. Semolič, ki v pismu omenja »nesprejemljivo stanje«, je zato predsednika paritetnega odbora Marka Jarca pozval k premisleku in prevzemu odgovornosti, da bi ta organ, ki ga predvideva zaščitni zakon, lahko normalno deloval.

Neuradno naj bi sicer podobnega stališča bilo več članov paritetnega odbora. Kritičnost je pred časom javno izrazil član aktualnega sklica paritetnega odbora in njegov predsednik med letoma 2007 in 2012 Bojan Brezigar. V zvezi z nedejavnostjo in drugimi problematikami odbora je napisal odprto tribuno, ki smo jo 8. avgusta lani objavili v Primorskem dnevniku.

Predsednik paritetnega odbora Marko Jarc se včeraj na klice in sporočila ni odzival. Za imenovanje na predsedniško mesto sta odvetnika enotno podprli obe krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij.

