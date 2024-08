Kako lažje kljubovati vročini

Agencija RS okolje (Arso) je zaradi vročine do vključno petka izdala vremensko opozorilo za vso državo. Za osrednji in južni del države so izdali oranžno, za severozahodni in severovzhodni del pa rumeno opozorilo. Ker lahko vročina škodljivo vpliva na zdravje, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) za prebivalce pripravili napotke.

Kot so pri Arsu zapisali na spletni strani, bo po nižinah predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Vročina bo najbolj izrazita na Primorskem. Opozorilo zaradi vročine so za zdaj izdali do vključno petka.

Na NIJZ ob tem opozarjajo, da lahko daljše obdobje vročine povzroči različne težave in pregretje telesa. Med možnimi zdravstvenimi težavami zaradi vročine so izpostavili kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico - kratkotrajno izgubo zavesti ter vročinsko kap.

Težave lahko ljudje preprečijo tako, da zmanjšajo obremenitev telesa s toploto. Na inštitutu svetujejo zmanjšanje izpostavljenosti vročini - umik v senco, naravo ali v hladnejše prostore. Svetujejo tudi omejitev fizične aktivnosti na prostem na jutranje in večerne ure, pa tudi uživanje lahke hrane v manjših obrokih. »Telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin,« so na spletni strani zapisali pri NIJZ.

Nekateri ljudje so bolj ogroženi. Ljudi zato na inštitutu pozivajo, naj bodo posebej pozorni na znake prizadetosti pri ogroženih skupinah. Nikoli naj ne puščajo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu.

»V primeru pregretja osebo umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo. Nezavestnemu ne dajemo tekočine. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo,« svetuje inštitut.

Prav tako naj ljudje ne pozabijo na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči med 10. in 17. uro naj poiščejo senco. Zaščitijo naj se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter s kremo z zaščito pred UVA in UVB žarki s sončnim zaščitnim faktorjem najmanj 30. S kremo naj zaščitijo kožo, ki ni pokrita z oblačili, na primer obraz, uhlje in hrbtišča rok, še svetujejo.