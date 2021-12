Kako naprej z Uradom za slovenske šole?

Kakšen bo položaj na Uradu za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino po 31. decembru letos? Da se to razjasni, naj bi v prihodnjem tednu potekalo srečanje med generalno direktorico Deželnega šolskega urada Danielo Beltrame in člani skupnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pogojnik je obvezen, saj še ni jasno, kdaj in kje točno bi potekalo srečanje, kot je tudi nejasno, ali bo Urad za slovenske šole s 1. januarjem 2022 sploh še imel vodjo.

Kot znano, je Beltramejeva pred nedavnim na mesto dotedanjega vodje Igorja Giacominija, ki je po novem prevzel območni šolski urad za Goriško, imenovala inšpektorja in slovenskega člana Višjega šolskega sveta Petra Černica, ki pa naj bi se mu 31. decembra letos iztekel mandat, na kar sta prejšnji teden opozorila senatorka Tatjana Rojc in deželni svetnik Igor Gabrovec. Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij naj bi se Černic želel vrniti na mesto ravnatelja na šoli, čeprav je Beltramejeva prejšnji teden za Primorski dnevnik dejala, da mu bo mandat podaljšan do 31. decembra 2022, sočasno pa bo v prihodnjem letu stekel razpis za izbiro novega vodje Urada za slovenske šole s pogodbo za nedoločen čas.

Postavlja se torej vprašanje, ali bosta Urad za slovenske šole in posledično tudi Deželna komisija za slovenske šole, ki ji predseduje prav vodja Urada, s 1. januarjem 2022 ostala brez vodje. Od tod zahteva po pojasnilih, po nekaterih vesteh pa naj bi predstavniki manjšine zahtevali tudi, naj se Giacomini vrne na čelo Urada za slovenske šole in naj le-tega vodi do nastopa regionalizacije šolstva v FJK oz. do razpisa za novega vodjo.

