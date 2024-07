Kako ravnati v vročih dneh

Pred nami je več dni z visokimi temperaturami: Trst je, kot smo poročali, na seznamu mest, za katera je italijansko ministrstvo za zdravje izdalo rdeče vremensko opozorilo zaradi izjemno visokih temperatur, hladu pa ni pričakovati niti v drugih krajih v Furlaniji - Julijski krajini. Prvi vročinski val naj bi se nadaljeval še globoko v prihodnji teden. Tržaško-goriško javno zdravstveno podjetje Asugi in tudi Italijansko društvo za okoljsko medicino (Sima) svarijo pred nevarnostmi, ki jih prinašajo večdnevne visoke temperature.

V primeru šibkosti, utrujenosti, zmedenosti, izgube zavesti, glavobola, bruhanja, povišanja telesne temperature in znižanja krvnega tlaka Asugi priporoča, da bližnje zaprosimo za pomoč. Močenje s hladno (ne pa ledeno) vodo pomaga, treba se je uleči v hladen in prezračen prostor, noge dvigniti nad ostalo telo in piti vodo v majhnih požirkih, kar bo pripomoglo k znižanju telesne temperature.

Zelo pomembna je hidracija: priporočena dnevna količina popite vode je od 1,5 do 3 litrov vode na dan. Sladkim in alkoholnim pijačam se izogibajte. Jejte lahko hrano, zelenjavo in sadje. Odsvetovana je uporaba pečice, likalnika ali sušilnika za lase. Oblačite se v svetla in široka oblačila iz naravnih tkanin, kot sta bombaž in lan. Ne sprehajajte se v najtoplejših urah, tuširajte se z mlačno, ne pa mrzlo vodo, da preprečite temperaturni šok.