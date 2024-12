Kako varno v gore pozimi

Tako v Sloveniji kot v Italiji smo bili v teh dneh priča dvema obsežnima in tveganima reševalnima akcijama v gorah: v Kotliški grapi v Kamniško-Savinjskih Alpah in na Gran Sassu. Plaz pod vrhom gore Rosskopf v Zillertalskih Alpah v Avstriji pa je včeraj pokopal dve osebi.

Omenjeni primeri potrjujejo, da so gore pozimi še toliko bolj nevarne. Da bi se izognili tovrstnim primerom, je Planinska zveza Slovenije (PZS) opozorila na nevarnosti, ki pozimi prežijo na planince. Kot je opozorila, se je treba zimskih tur lotevati postopno in svojemu znanju, izkušnjam ter psihofizičnim sposobnostim primerno. Podpredsednik Miha Habjan je spomnil, da so pozimi dnevi krajši, temperature veliko nižje, vidljivost omejena, markacije zakrite, gibanje pa oteženo. Na poteh je sneg, ki ima številne različne oblike in hoja je veliko bolj nevarna ter včasih celo onemogočena. Zato se močno podaljšajo tudi časovnice in nas hitro lahko ujame tema.

Pozor na opremo

Pomembna je tudi oprema, in sicer topla oblačila v več slojih z zaščito proti vetru in vlagi, primerni čevlji, zaščita za oči, sončna krema, čelna svetilka, prva pomoč, topla pijača in prehranska rezerva. Prav tako so pomembni pripomočki za navigacijo in alufolija za zaščito pred podhladitvijo.

PZS je tudi posvarila pred pogostejšo neprimerno uporabo tako imenovanih derezic oziroma verig, ki so dober pripomoček za varnejši korak na položnejšem terenu, na primer na gozdnih cestah in planinah, niso pa primerne za strmejši teren, kjer so potrebne dereze, ki se fiksno namestijo na primerno zimsko obutev. Predvsem pa moramo biti tudi med potjo sposobni, oceniti, da če ni najbolj varno, je bolje, da obrnemo in se vrnemo kdaj drugič. Gora bo namreč počakala, če si izposodimo besede generalnega sekretarja PZS Damjana Omerzuja.