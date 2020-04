Ker je divjal s štirikolesnikom mu je grozil, da ga bo udaril z motiko

Koprski policisti so v ponedeljek popoldan prejeli prijavo, da je nekdo na Klancu pri Kozini grozil mladoletniku. Policisti so v razgovorih ugotovili, da je 14-letnik divjal s štirikolesnikom po makadamski poti mimo njive. Med divjo vožnjo so leteli kamni v smeri 62-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je mladoletniku zagrozil, da ga bo udaril z motiko. Moškemu sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje grožnje, mama 14-letnika pa bo kaznovana po Zakonu o pravilih cestnega prometa, ker je sin storil prekršek, kar se obravnava kot opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva nad njim, poleg tega pa še zaradi vožnje otroka brez vozniškega dovoljenja .