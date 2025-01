Kmalu nove padavine, nato ohladitev

Druga vremenska fronta bo naše kraje dosegla že jutri (četrtek). Pred njo z jugozahodnimi tokovi že priteka zelo vlažen zrak, za njo pa se bo od petka z burjo ozračje ohladilo. Sobota in nedelja bosta sončni in vetrovni, kar hladno bo.

Danes bo povečini vlažno, oblačno in mestoma megleno, ponekod bo že možno občasno rahlo rosenje.

Ponoči in jutri bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500 metrov. Popoldne se bo od severozahoda vreme postopno nekoliko izboljšalo, najkasneje na Tržaškem in Goriškem, kjer bodo ponekod še možne občasne padavine.

V noči na petek se bodo ponekod spet začele pojavljati šibke do zmerne padavine. Pritekati bo začel hladnejši zrak, meja sneženja se bo spuščala. Ponekod v Sloveniji bo naletaval sneg do nižin, kakšna snežinka ni ravno izključena tudi na Kraški planoti. Zapihala bo zmerna do močna burja, temperatura se bo spuščala.

V petek popoldne se bo vreme postopno izboljšalo.

V soboto in nedeljo bo sončno. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah pod ničlo, ob morju pod 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne v soboto do okrog 8 stopinj Celzija, v nedeljo pa še kakšno stopinjo Celzija nižje.