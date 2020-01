Ko je potres ohromil Haiti

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2010 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o katastrofalnem potresu, ki je prizadel karibsko državo Haiti. Članek je bil objavljen v četrtek, 14. januarja 2010.

PORT-AU-PRINCE - Katastrofalni potres, ki je v torek zvečer po lokalnem času stresel karibsko državo Haiti, je po zadnjih podatkih povzročil ogromno gmotno škodo, medtem ko uradnih podatkov o smrtnih žrtvah še ni. Oblasti se bojijo, da je v ruševinah umrlo več deset tisoč ljudi, številne države z vsega sveta pa na prizadeto območje že pošiljajo pomoč.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je jutro razkrilo katastrofalne posledice torkovega potresa, ki je tla zatresel z magnitudo sedme stopnje po Richterju. Najhuje je prizadeta haitijska prestolnica Port-au-Prince, posledice naravne nesreče pa so občutili na celotnem ozemlju te najrevnejše države na zahodni zemeljski polobli.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so ulice Port-au-Princea polne trupel in ranjencev, izpod ruševin pa je slišati številne krike ujetih, ki čakajo na rešitev. Število smrtnih žrtev za zdaj ni znano, oblasti pa napovedujejo, da se utegne povzpeti na več tisoč. Haitijski premier Jean-Max Bellerive je v pogovoru za ameriško televizijsko mrežo CNN celo napovedal, da bi število žrtev lahko preseglo 100.000.

Haitijski predsednik Rene Preval je v pogovoru za enega izmed ameriških časnikov dejal, da se boji, da je pod ruševinami življenje izgubilo več tisoč ljudi, vendar o konkretnih številkah ni govoril. Z natančnejšimi podatki ni razpolagal niti haitijski odposlanec v Organizaciji ameriških držav Duly Brutus, dejal pa je, da se bo število žrtev najverjetneje povzpelo na več deset tisoč.

Zaradi škode, ki je nastala ob torkovem tresenju tal, je sicer prekinjena večina zvez s Haitijem, zato so tudi informacije o dogajanju precej skope. Znano je, da je porušen večji del prestolnice, nad mestom pa se po poročanju agencij dviga velik oblak prahu. Močno poškodovana je večina vladnih zgradb, porušila se je predsedniška palača, prav tako je s tlemi zravnana glavna bolnišnica v mestu, tako da v prestolnici deluje le še bolnišnica z argentinskim osebjem, ki velikemu številu ranjenih ne uspeva nuditi niti najnujnejše pomoči.

Porušile so se tudi številne šole in univerze, v katerih še vedno ostaja ujetih več deset dijakov in študentov. Poleg tega iz Port-au-Princea poročajo tudi o porušenju tamkajšnjega glavnega zapora, kjer naj bi ruševine pod sabo prav tako pokopale več deset ljudi.

Slabo jo je odnesla tudi stavba, v kateri so bili nameščeni predstavniki ZN, ki jih je v državi okoli 11.000.

S sedeža ZN so medtem že sporočili, da je pod ruševinami življenje izgubilo najmanj 11 pripadnikov mirovnih enot ZN iz Brazilije, poleg tega pa tudi trije jordanski mirovniki. Po besedah francoskega zunanjega ministra Bernarda Kouchnerja je med smrtnimi žrtvami najverjetneje tudi vodja misije ZN, Tunizijec Hedi Anabi, ki naj bi bil v času potresa v stavbi. “Zgradba mirovne misije ZN se je zrušila in kaže, da so vsi, ki so bili v času potresa v njej, vključno z mojim prijateljem Hedijem Anabijem in vsemi, ki so bili z njim, mrtvi,“ je dejal Kouchner. Reševalci so v ruševinah uničene zgradbe ZN kljub vsemu našli več ranjenih preživelih, medtem ko nekatere preživele še skušajo rešiti. Generalni sekretar ZN Ban Ki Moon je medtem ocenil, da bo žrtev najverjetneje še več sto, obenem pa je države po vsem svetu zaprosil za hitro in nesebično pomoč.

Ta je v Haiti že začela prihajati z vseh koncev sveta. Potem ko so vzpostavili delovanje mednarodnega letališča v Port-au-Princeu, ki je bilo ob tresenju tal močno poškodovano, so na območje že prispela prva ameriška in kanadska letala s humanitarno pomočjo in ekipami reševalcev. Nesebično humanitarno pomoč v obliki denarja, hrane, zdravil so medtem napovedale številne države, med njimi Rusija, Brazilija, EU, Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Francija, Danska in druge, odzvala pa sta se že tudi Mednarodni odbor Rdečega križa in Svetovni program za prehrano.

K velikodušni in nesebični pomoči je med drugim v Vatikanu pozval papež Benedikt XVI., s pozivi pa so se mu pridružile tudi nekatere slavne osebnosti. Ameriški hip hop zvezdnik Wyclef Jean, po rodu s Haitija, je k donacijam pozval preko spletne socialne mreže Twitter, uporabniki Facebooka pa so kmalu po potresu vzpostavili več skupin za čim prejšnjo pomoč Haitiju.

Pobudo za pomoč žrtvam potresa je dopoldne že prejela tudi Slovenija, o načinu in višini pomoči pa se po navedbah ministrstva za zunanje zadeve še usklajuje in posvetuje z drugimi državami članicami EU. S slovenskega ministrstva za zunanje zadeve so sicer sporočili, da na Haitiju v času potresa ni bilo slovenskih državljanov. Italijansko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da nima podatke o žrtvah med italijanskimi državljani na Haitiju. (sta)