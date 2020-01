Ko so odprli enotno smučišče na Kaninu

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2010 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

BOVEC - Potem ko so pred božičnimi prazniki pognali vlečne naprave in tako začeli smučarsko sezono, so včeraj čezmejno povezavo slovenske in italijanske strani Kanina tudi uradno predali namenu. Potem ko je prvotno načrtovano odprtje 23. decembra lani odpadlo zaradi slabega vremena, organizatorjem tudi tokrat vreme ni bilo ravno naklonjeno - čeprav ni snežilo, pa obiskovalci zaradi megle niso imeli najlepšega razgleda.

Slovesno odprtje združenega smučišča Bovec & Sella Nevea je spremljalo več kot dvesto povabljenih gostov in nekaj naključnih smučarjev, povezovala pa je športna novinarka italijanske RAI Ivana Vaccari. Med povabljenci so bili tudi predstavniki uniformiranih oblasti iz Slovenije in Italija, pa tudi gostje iz Avstrije. Zbrane so pozdravili predsednik Dežele Furlanije-Julijske krajine Renzo Tondo in podpredsednik Luca Ciriani, podpredsednik Državnega zbora RS Vasja Klavora in državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj Marjan Hribar, župani Bovca Danijel Krivec, Kluž Luigi Marcon in Trbiža Renato Carlantoni, podžupan Rezije Pierino Pusca ter direktor agencije Promotur Luca Vidoni.

Dogodka pa so se udeležili tudi nekdanji svetovno znani smučarji Jure Košir, Gustav Thoeni, Christian Mayer in tekačica Manuela Di Centa. Po blagoslovu in rezanju traku so nato novemu smučišču nazdravili na Prevali.

Klavora: Uresničena dolgoletna želja Bovčanov

Tako kot ostali govorniki je tudi Vasja Klavora poudaril predvsem dejstvo, da se je z odprtjem čezmejne povezave kaninskega smučišča uresničila dolgoletna želja predvsem Bovčanov, na katero so čakali več desetletij. Sebi in svetu so pokazali pomen sodelovanja med sosednjima narodoma, ki tako dobiva nov pomen in je lahko vzor tudi drugim.

Tondo: Tehnični preizkus za evroregijo

Za predsednika Dežele FJK Renza Tonda »ta realizacija, ko jo je lokalno prebivalstvo tako dolgo čakalo«, dejanskopomeni »avtentični tehnični preizkus evroregije«, Furlanijo-Julijsko krajino pa »projicira v osredje Evrope«. Tondo se je pri tem nanašal na dejstvo, da prisotnost slovenskih predstavnikov oblasti in tolikih prijateljev iz bližnje Avstrije »priča, da je pot do evroregije, do Evrope brez meja, bila in je še pravilna odločitev«. »Po zaslugi dela tolikih ljudi, sodelovanja s Slovenijo in prizadevanj še posebno Promoturja, smo danes sposobni ponuditi vse širšemu in vse bolj mednarodnemu krogu ljudi možnost, da se poslužujejo naših smučarskih središč,« je dejal Tondo.

Župani: Pričakali smo to, o čemer smo sanjali 40 let

»Žičnica na Kanin je bila v sanjah in pričakovanjih lokalnega prebivalstva 40 let, na koncu pa zgrajena v izredno hitrem roku po zaslugi velikega finančnega napora in nove strategije Dežele FJK, po zaslugi Promoturja in vztrajnosti lokalnih upraviteljev, tako da imamo danes najvišje ležeče alpsko naselje Furlanije-Julijske krajine,« je izpostavil župan Kluž Luigi Marcon. Kot pogumno je odločitev Dežele FJK označil tudi rezijski podžupan Pierino Pusca, medtem ko je bovški župan Danijel Krivec opozoril na razvojne priložnosti, ki jih bo ta naprava, simbol združevanja narodov in jamstvo sodelovanja med Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino, nudila za obe dolini.

Vidoni: Odličen primer čezmejnega sodelovanja

Za predsednika agencije Promotur Luco Vidonija je »projekt, ki se je v preteklosti zdel kot sanje, postal odličen primer čezmejnega sodelovanja«. »To je nov odprt prostor v objemu krasnega kaninskega pogorja, ki se ponuja smučarjem z najrazličnejšimi nagnjenji in zagotavlja sezono, ki bo lahko trajala vse do pozne pomladi«.