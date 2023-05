Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči okrog 19.30 posredovali na kolesarski stezi med Žabnicami in Trbižem, kjer se je poškodoval kolesar. Na kraj so prispeli z reševalnim vozilom, nato so poklicali na pomoč še reševalni helikopter. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov. Na kraju so bili tudi karabinjerji.