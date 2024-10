Koroški Slovenci ob začetku koalicijskih pogajanj opozarjajo na pravice manjšine

V Avstriji so se danes začeli koalicijski pogovori med Ljudsko stranko (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ). Vodja ÖVP in premier Karl Nehammer, ki mu je predsednik Alexander Van der Bellen podelil mandat za sestavo vlade, se bo sestal tudi z Neosom in Zelenimi. Koroški Slovenci ob tem opozarjajo na odprta vprašanja za slovensko narodno skupnost.

Na parlamentarnih volitvah v Avstriji konec septembra so slavili skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), ki imajo v 183-članskem parlamentu 57 sedežev. ÖVP jih ima 51, SPÖ 41, liberalni Neos 18, Zeleni pa 16. Kljub zmagi svobodnjakov je avstrijski predsednik mandat za sestavo vlade podelil Nehammerju, saj FPÖ ni našla koalicijskega partnerja.

Nehammer je že pred začetkom koalicijskih poganjanj nakazal, da je odprt za prvo tristransko koalicijo v zgodovini države. Po sestanku z vodjo SPÖ Andreasom Bablerjem se bo Nehammer individualno sestal še z vodjo stranke Neos Beate Meinl-Reisinger in vodjo Zelenih Wernerjem Koglerjem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Predstavniki Enotne liste (EL), Zveze slovenskih organizacij (ZSO), Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Skupnosti koroških Slovencev (SKS) so medtem danes v dopisu Van der Bellnu ter prvakom parlamentarnih strank izrazili veselje nad dejstvom, da so bile avtohtone narodne manjšine vključene v vladni program za obdobje 2020-2024.

Hkrati so sporočili, da je bilo razen prilagoditve financiranja narodnih manjšin v vsebinskem smislu uresničenega le malo. Glede na trenutna pogajanja o koalicijski pogodbi opozarjajo na nezadostno in neustrezno izvajanje pravic manjšin ter kršitve načel pravne države. Upajo, da bo naslednja zvezna vlada obravnavala tudi ta vprašanja, je v izjavi sporočil NSKS.