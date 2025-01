Kraški geopark postaja realnost

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je na svoji zadnji seji 24. januarja na predlog odbornika za okolje Fabia Scoccimarra sprejela sklep o ustanovitvi deželnega kraškega geoparka, ki, kot so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade, predstavlja prvi korak na poti ustanovitve mednarodnega kraškega geoparka in bodoče kandidature za pridobitev naziva svetovne organizacije Unesco. Sklep določa ustanovitev in tehnične značilnosti parka, ki bo obsegal ozemlja občin Trst, Dolina, Zgonik, Repentabor in Devin - Nabrežina na Tržaškem ter občin Doberdob, Foljan Redipulja, Tržič, Ronke, Zagraj, Špeter ob Soči in Sovodnje na Goriškem. Park bo upravljala geološka služba centralne deželne direkcije za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj, kar bo mogoče uresničiti tudi s sklenitvijo konvencije z občinama Tržič in Dolina oz. dodelitvijo zakupa storitve na podlagi postopkov, ki jih predvideva zakonodaja na tem področju.

Omenjena deželna geološka služba bo po Scoccimarrovih besedah tudi določila strategijo trajnostnega razvoja geoparka s pripravo in odobritvijo načrta za promocijo in upravljanje. Cilji so zaščita geološko pomembnih lokacij v parku, razvijanje didaktike, raziskovanja in sodelovanja, prav tako se stremi k promociji geološkega turizma in razvoja deželnega ozemlja, tudi s promocijo krajevnih proizvodov in običajev ter z načrtovanjem dogodkov in obveščanja javnosti o dejavnosti geoparka. Upravni sedež geoparka bo v uradih geološke službe, operativni sedež pa v Didaktično-naravoslovnem Središču v Bazovici, seveda če ne bo prišlo do drugačnih dogovorov. Sklep predvideva tudi ustanovitev mreže občin, katere dejavnost bo koordinirala že omenjena deželna geološka služba: mreža naj bi skrbela za izmenjavo informacij ter bi bila soudeležena pri pripravi načrta za promocijo in upravljanje ter načrtovanju dogodkov.