Kugyjeva nagrada letos Borutu Pahorju

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ena od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, bo Kugyjevo nagrado letos podelila bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju, je ta teden soglasno sklenil upravni odbor organizacije.

Kot so zapisali v sklepih seje upravnega odbora SKS, bo Pahor nagrado prejel v zahvalo in kot priznanje za delo, prizadevanja in zgodovinske korake za uspešen razvoj slovenske narodne skupnosti ter za prispevek k sožitju na avstrijskem Koroškem. Nagrado bo dobil tudi za zasluge pri krepitvi skupnega slovenskega kulturnega, čezmejnega in alpsko jadranskega prostora v skupni Evropi, so sporočili iz SKS.

SKS Kugyjevo nagrado od leta 2007 vsako leto podeljuje osebnostim, ki bistveno prispevajo k zbliževanju narodov na avstrijskem Koroškem in v Alpsko-jadranski regiji. Lani jo je prejel ekonomski svetnik Janko Zwitter za življenjsko delo in zasluge na političnem, športnem, kulturnem, mladinskem in čezmejnem področju.