Lažni zdravnik z urgence ogoljufal 87-letno žensko

V kraju San Daniele na Videmskem je bila sinoči 87-letna domačinka žrtev telefonske goljufije. Karabinjerjem je povedala, da jo je po telefonu poklical moški, ki ji je sporočil, da je zdravnik na urgenci in da ima v oskrbi njenega sina, ki se je poškodoval v prometni nesreči. Vest jo je presunila in jo vrgla v obup, pri čemer jo je celo potolažil, da ga bodo zdravniki na urgenci kljub resnosti poškodb po vseh svojih močeh zdravili. Zdravljenje pa naj bi bilo zelo drago, ji je povedal, zato jo je zaprosil za pomoč. Domačinka je zbrala vse vrednosti, s katerimi je tisti hip razpolagala, in sicer 400 evrov v gotovini in zlatnino za 4000 evrov. Izročila jih je moškemu, ki je kmalu po telefonskem klicu potrkal na njena vrata. Po dvigu plena je nemudoma pobegnil in so se za njim izgubile sledi. 87-letnica je kaj kmalu spoznala, da je bila žrtev goljufije in je poklicala karabinjerje, ki so uvedli preiskavo.