Ločeni razredi za otroke, ki ne obvladajo nemščine

V bocenski osnovni šoli z nemškim učnim jezikom Goethe naj bi z novim šolskim letom uvedli poseben prvi razred za učence, ki ne obvladajo nemščine. Pogojnik je obvezen, ker je vodja urada za šole v nemškem jeziku Sigrun Falkensteiner izrazila velike pomisleke nad odločitvijo ravnateljice Christine Holzer.

Slednja je svoj sklep utemeljila, da bo s tem po eni strani jamčila vsem otrokom pravico do šolanja, po drugi pa zaščitila nemško govoreče učence ter njihov materni jezik. Kot da bi naših šolah uvedli ločene razrede za otroke, ki ne znajo slovenščine, želeli pa bi se šolati v slovenskem jeziku. Odločitev ravnateljice je na Južnem Tirolskem sprožila glasne polemike, različna mnenja se pojavljajo tudi v Južnotirolski ljudski stranki (SVP).

V bocenski pokrajini se vse več italijansko govorečih družin odloča za šolanje otrok v nemških šolah, z namenom, da bi malčki boljše obvladali nemščino, kar bi jim pozneje koristilo pri iskanju služb, zlasti v zdravstvu in javnem sektorju. Za nemške šole se množično odločajo tudi migrantske družine.

Odločitev ravnateljice Holzer je pozdravil predsednik SVP Dieter Steger, ki je prepričan, da je to prava pot, strankin tajnik Haraki Stauder pa opozarja, da v nekaterih krajih z močno navzočnostjo migrantov starši že vpisujejo svoje nemško govoreče otroke v šole sosednjih vasi. Drugačnega mnenja je njun somišljenik in pokrajinski odbornik za šolstvo Philip Achammer, ki pravi, da so ločeni razredi v kričečem nasprotju z državno in pokrajinsko zakonodajo. S podobnimi pomisleki se je oglasil tudi predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher, ki je prepričan, da je treba problem slabega znanja nemščine na šolah rešiti s pedagoškimi prijemi in ne z ločenimi razredi.