Maja Lapornik v programskem svetu RTV

Tržaška Slovenka Maja Lapornik je nova članica programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTV). Državni zbor jo je izvolil na predlog stranke Nova Slovenija (NSi) skupaj z Jožefom Jerovškom (SDS), Anušo Gais (SMC), Dejanom Cesarjem (Desus) in Vanetom Gošnikom (SNS). Izvolili so tudi programske svetnike, ki jih predlagajo gledalci in poslušalci, ter pet nadzornikov. Izvolitev Lapornikove in kolegov so spremljale ostre polemike. Levosredinska opozicija očita vladni koaliciji, da je izvedla pravi desant na javni zavod in si ga s tem politično prisvojila. V vladni večini zavračajo obtožbe in trdijo, da je v preteklosti tedanja opozicija (danes je večina) ostala brez zastopnikov v programskem svetu. Kakorkoli že, so poslanci opozicije pred glasovanjem protestno zapustili sejo, novi programski svetniki so bili izvoljeni s 46 glasovi, proti ni bil nihče.

Maja Lapornik je ravnateljica tržaškega tehničnega zavoda Žige Zoisa in je tržaška pokrajinska predsednica Sveta slovenskih organizacij, v preteklosti je bila sodelavka tedanjega evropskega poslanca NSi Lojzeta Peterleta. Bila je tudi predsednica Slovenskega stalnega gledališča in trenutno je članica njenega upravnega sveta.