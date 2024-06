Martina Oppelli pred ustavnim sodiščem

Ustavno sodišče je včeraj ugodilo zahtevi Tržačanke Martine Oppelli, 49-letnice z multiplo sklerozo, ki se bori za pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, da nastopi kot tretja stran v postopku za oceno ustavnosti, ki ga je vložilo sodišče v Firencah. Enako je zahtevala in dosegla tudi Laura Santi, ki se prav tako kot Oppelli sooča z degenerativno boleznijo, zaradi katere obe potrebujeta pomoč drugih oseb za vsakdanje življenje, so sporočili iz društva Luca Coscioni.

Oppelli in Santi bosta kot tretja stran nastopali v sodnem postopku, v katerem se bo ustavno sodišče moralo izreči o primeru 44-letnega Massimiliana iz Toskane, ki se je s pomočjo Marca Cappata, aktivista društva Coscioni, odpeljal v Švico, da bi lahko tam postavil konec svojemu življenju, v katerem je mukoma sobival z multiplo sklerozo. Ustavno sodišče se je sicer o samomoru z zdravniško pomočjo izreklo že leta 2019 v primeru Fabiana Antonianija (DJ Fabo): takrat so določili, da je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja zakonita, če so izpolnjeni nekateri pogoji, med katerimi je popolna odvisnost od zdravstvene pomoči za preživetje.

V tokratnem postopku pred ustavnim sodiščem bo ravno vprašanje, kaj pojmujejo kot »odvisnost od zdravstvene moči za preživetje«. Ravno zaradi domnevnega neizpolnjevanja tega pogoja so pri tržaško-goriškem zdravstvenem podjetju Asugi Martini Oppelli zavrnili možnost samomora z zdravniško pomočjo, saj so ocenili, da to, da je odvisna od nege drugih oseb in zdravljenja, še ne zadostuje za pravico do samomora z zdravniško pomočjo.