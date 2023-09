Mattarella se je poklonil tudi antifašistu s Krasa

Italijanski predsednik Sergio Mattarella se je danes v Neaplju poklonil antifašistom, ki so sodelovali pri znani štiridnevni oboroženi vstaji proti nemškim okupatorjem konec septembra 1943, torej pred točno osemdesetimi leti. Med vstajniki, ki so iz mesta pred prihodom zaveznikom odgnali naciste, so izstopali pogumni otroci (t.i. scugnizzi).

Eden voditeljev vstaje, ki jo je v znanem filmu ovekovečil režiser Nanni Loy, je bil tudi Kraševec Miroslav Žvab (1908-1988), rojen v Kazljah pri Sežani, ki so mu fašisti poitalijančili ime v Federico.