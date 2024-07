Med Planino in Uncem umrla sopotnica na motorju

Koprski policisti so včeraj ob 15.36 posredovali na cesti med Planino in Uncem, od koder so bili obveščeni o hujši prometni nesreči. Voznik motorja, 69-letni Tržačan in 66-letna sopotnica sta v desnem nepregledenm ovinku padla, pri čemer sta skupaj z motorjem zdrsnila na nasprotno vozišče, ravno v trenutku ko je pravilno pripeljal tovornjak, za volanom katerega je bil 59-letni voznik iz Ljubljane. Motor je trčil v sprednji del tovornega vozila, voznik in sopotnica pa sta obležala ukleščena pod tovornjakom. Rešili so ju z dvigom tovornjaka gasilci PGB Postojna. Reševalci ZD Postojna so poškodovanima na kraju nudili prvo pomoč in so potnico oživljali. Kljub njihovemu trudu je žal umrla na kraju nesreče, voznika motornega kolesa pa so poškodovanega odpeljali s helikopterjem v UKC Ljubljana. Za voznika bo podana kazenska ovadba.