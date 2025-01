Med sprehajanjem psa padla po gozdnatem pobočju

Gorski reševalci iz Vidma, reševalni helikopter, reševalno vozilo deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 in gasilci so danes zjutraj ob 10.30 posredovali v kraju Ramandolo na območju občine Neme na Videmskem, kjer se je poškodovala 57-letna ženska. Pes, ki ga je sprehajala, jo je nenadno močno potegnil in je padla po gozdnatem pobočju, pri čemer si je poškodovala koleno in ni mogla več naprej.

Reševalci so jo naložili na nosila, nato so jo z vitlom potegnili na helikopter. Prepeljali so jo do reševalnega vozila, z njim pa v bolnišnico.