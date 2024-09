»Mi nismo le številke, smo ljudje!«

S to mislijo partizanskega pesnika Karla Destovnika - Kajuha so se organizatorji - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije - poklonili številnim slovenskim taboriščnikom in taboriščnicam nacističnih koncentracijskih taborišč Auschwitz in Ravensbrück, izgnancem in ukradenim otrokom, ki so del svojega življenja, predvsem svoje mladosti, preživeli v hudi bedi, pomanjkanju, trpljenju, poroča Petra Vidrih v Primorskih novicah.

»Odvzeto jim je bilo ime, postali so samo številke in to samo zato, ker so pripadali ‘napačnemu narodu’ oziroma ‘napačni ideologiji’. Slovenci smo bili v tistem času obsojeni na uničenje,« je spomnil predsednik Taboriščnega odbora Ravensbrück Matjaž Špat. Poudaril je, da je za vse, ki smo rojeni v svobodi, pomembno, da ohranjamo spomin na tiste, ki se niso vrnili, in na tiste, ki po vrnitvi nosijo neizbrisne brazgotine.

Da je »ohranjati spomin in zgodovinska dejstva dolžnost nas vseh,« je poudarila tudi slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je bila tudi častna pokroviteljica dogodka. »Zato me zelo žalosti, da smo tudi danes, 80 let pozneje, priča podobnemu nerazumevanju drugačnosti oziroma nezmožnosti dogovarjanja in vzpostavljanja medsebojnega razumevanja. Razumeti moramo, da smo neločljivo povezani in da sodobni izzivi zahtevajo skupno delovanje in sodelovanje. Na to nas dnevno opominjajo nedolžne žrtve in tudi naš planet. Sovraštvo, jeza, prepir in tudi prezir nimajo mesta v naši družbi,« je dejala Musarjeva. Prisotnim, ki so preživeli grozote druge svetovne vojne, se je poklonila s temi besedami: »Vaše življenjske zgodbe, tovarištvo, odpuščanje in zanos so nam v navdih, saj ste pokazali, da je v tudi v najtemnejših urah človeštva možno najti smisel in predvsem upanje. Tudi zaradi vas imamo lastno prihodnost v svojih rokah.«

V kulturnem programu so nastopili Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, orkester Slovenske vojske s solisti, tenorist Martin Sušnik, dramski igralec Domen Valič in številni drugi.