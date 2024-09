Mladim nudili znanje za učinkovitejše delovanje v domačih sredinah

Deseterica mladih Slovencev iz Italije je pretekli konec tedna preživela v koči svetega Jožefa nad Žabnicami, kjer je društvo DM+ priredilo izobraževalni vikend v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije.

Letošnja izvedba delavnice DevelopMENT je bila že četrta, vse so se doslej odvijale na poselitvenem območju Slovencev na Videmskem. Kot je Primorskemu dnevniku razložila vodja skupine za projektni menedžment DM+ Martina Bearzi, je glavni cilj tovrstnih vikendov spodbujati in krepiti mladinske dejavnosti med Slovenci v Italiji. Udeležencem pa nameravajo z ustreznimi usposabljanji nuditi temu primerna orodja.

Delavnice, ki so potekale med 6. in 8. septembrom, so mladim dale vpogled v vse plati projektnega menedžmenta in dela v skupini. Z interaktivnimi pristopi so se učili vodenja skupin, komunikacije, finančnega načrtovanja ter poteka projektnega ciklusa. Izobraževanje je prvenstveno namenjeno mladim, ki so že člani društev in lahko torej pridobijo med izobraževalnimi vikendi uporabno znanje za učinkovitejše delovanje v domačih sredinah. Bearzi pa je poudarila, da nameravajo s temi projekti vzbuditi zanimanje za delo v društvih tudi med mladimi, ki še niso dejavni v zamejskih organizacijah.

Tema letošnje delavnice DevelopMENT so bila obzorja. Udeležencem so organizatorji in mentorji (to so bili Martin Lenarčič, Eva Bolha in Eva Jus) v razmislek postavili vprašanja o tem, kaj širi obzorja in kaj lahko obogati družbo ter društva. Na ta vprašanja so mladi zamejci iskali odgovore tudi med snovanjem lastnih projektov. Tekom tridnevne delavnice so namreč skupinice udeležencev razvile svoje projektne zamisli in tako praktično preizkušale ravno pridobljeno znanje.

Zamisli prenesti v prakso

»Cilj je, da se bodo te tudi uresničile,» je o zamislih dejala Martina Bearzi, ki je pohvalila domišljijo mladih pri iskanju rešitev na probleme naših krajev. Eden izmed projektnih osnutkov predvideva medgeneracijski teambuilding v krožkih in društvih. V naših kulturnih in družbenih sredinah delujejo prostovoljci različnih starosti, ki so v te dejavnosti vstopili na različnih točkah, dobro sodelovanje med mlajšimi in starejšimi zato ni vedno samoumevno. S teambuildingom pa bi temu verjetno učinkovito kljubovali.

Druga projektna zamisel, ki je nastala v Žabnicah, je inovativna ponudba za vzgojo otrok v slovenskem jeziku. Pri tem so snovalci projekta pomislili predvsem na ekskurzije in poletne centre, kjer bi najmlajši lahko pridobivali jezikovne temelje. Tretja ideja pa je namenjena najstnikom in predvideva praktično spoznavanje raznih poklicev, s svojevrstnimi praksami. Mnogi mladi iščejo danes navdih za odgovor na klasično vprašanje »kaj boš delal, ko boš velik?«, marsikateremu tradicionalnemu poklicu pa obenem grozi pozaba.

