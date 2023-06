Množičen poslednji pozdrav Berlusconiju

V milanski stolnici se je ob 16.15 zaključila pogrebna svečanost ob smrti znanega italijanskega politika, vodje stranke Naprej, Italija in nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija. Prisotni so bili med drugimi italijanski predsednik Sergio Mattarella, premierka Giorgia Meloni in vsi ministri italijanske vlade. Evropsko unijo je zastopal med drugim komisar Paolo Gentiloni, med voditelji tujih držav pa je bil prisoten tudi madžarski premier Viktor Orbán.

Na trgu pred gotsko katedralo, na katerem se je zbralo okrog 20.000 ljudi, so postavili dva velika zaslona, ki sta omogočala, da so ljudje lahko spremljali pogrebno svečanost.

Silvio Berlusconi je umrl v ponedeljek v 87. letu starosti v milanski bolnišnici San Raffaele za posledicami kronične levkemije. Ob pogrebu je danes v Italiji dan žalovanja.