Moški z nožem nadlegoval turiste v Piranu

Moški z nožem v roki je v petek nadlegoval turiste in zaposlene v lokalih v Piranu. Še prej je državljanu Madžarske vzel oblačila in obutev. Zaradi teh dejanj ga bodo kazensko ovadili, izdali pa so mu tudi plačilni nalog. Naknadno so prejeli prijavo, da je iz poslovnega prostora odnesel dva mobilna telefona, tri denarnice z dokumenti in gotovino ter ključe vozila.

Med ustavljanjem po lokalih v petek dopoldne je 43-letnik v enem od njih kričal na zaposlene in poskušal vstopiti v zaprti del lokala, kar pa so mu zaposleni preprečili. Policisti so ga obvladali in mu odredili pridržanje, ker s kršitvami ni prenehal. Nož so mu zasegli in nadaljujejo zbiranje obvestil, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.