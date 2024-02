Motokrosist na sprehajalni poti hudo poškodoval kolesarja in zbežal

Policisti Postaje prometne policije Koper preiskujejo prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in pobegom, ki se je pripetila v sredo, 28. februarja, ob 17.33, na sprehajalni poti med Izolo in Koprom. V njej sta bila udeležena kolesar in za zdaj še neznani voznik kros motorja oranžne barve. Ta naj bi pred trčenjem v kolesarja vozil po zadnjem kolesu. Po nesreči se ni ustavil in je odpeljal naprej proti Izoli. Voznik kolesa se je hudo poškodoval. Policisti zbirajo obvestila in dokaze o prometni nesreči, zato vse morebitne očividce ali osebe, ki so videle opisanega neznanega motorista ali bi kar koli vedele o njem, prosijo, da pokličejo na interventno številko policije 113, na Postajo prometne policije Koper (tel. 056100530) ali pa to sporočijo na anonimni telefon policije 080 1200.