Mrzlo bo in vetrovno

Danes se bo pod vplivom anticiklona v FJK nadaljevalo povečini sončno in vetrovno vreme. Na Tržaškem piha burja, ki je v sunkih dosegala hitrost okrog 70 kilometrov na uro in je opoldne nekoliko oslabela.

Jutri se bo po srednjeevropskih državah onstran Alp pomikala hladna vremenska fronta. Vreme se bo ob njenem prehodu pri nas le delno poslabšalo, za njo pa bo tudi nad naše območje pritekal občutno hladnejši zrak. Od srede bo vreme sicer stanovitno in povečini sončno, toda bo razmeroma mrzlo in vetrovno, pri čemer bo burja povečevala občutek mraza.

Jutri bo v gorah in v severnih predelih FJK več oblačnosti in se bodo pojavljale občasne rahle padavine. Snežilo bo na nadmorski višini okrog 1500 metrov, nato lahko postopno tudi nižje. Drugod bo povečini oblačno brez padavin, povečal pa se bo odstotek vlage.

Od srede do petka bo povečini pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Iz dneva v dan bo hladneje. Pihala bo zmerna do občasno lahko močna burja.

V četrtek in petek se bodo najnižje nočne temperature tudi v nižinah in na Kraški planoti povečini spustile pod ničlo, ob morju zlasti v petek pod 5 stopinj Celzija. Predvsem v petek bo kar mrzlo tudi podnevi. Najvišje dnevne temperature ob zmerni do močni burji bodo okrog ali malo nad 5 stopinj Celzija.