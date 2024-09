Na Ajdovskem na domu gojil konopljo

Ajdovski policisti so včeraj na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v enem od naselij v občini Ajdovščina na domu 44-letnega moškega opravili hišno preiskavo. Odkrili so in zasegli več rastlin in delce posušene zelene rastline, visoke 77 centimetrov, posušene delce zelene rastline, ročno zavite cigarete s posušenimi delci zelene rastline, posušene rastline, obešene v škatli ter druge snovi (belo grudičasto snov v PVC ovitku, bele kristalčke v papirju, grudasto belo rjavo snov v alu foliji), za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zasežene rastline in snovi so bile poslane v nadaljnjo analizo.

Prav tako so pri hišni preiskavi našli manjši posebej prirejen prostor za gojenje prepovedanih drog. Policisti so v nadaljevanju preiskave poleg rastlin in snovi zasegli številne druge predmete oziroma opremo za gojenje konoplje. Policija je o zadevi obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti bodo na podlagi rezultatov preliminarnega testiranja zaseženih snovi in rastlin 44-letnega moškega kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja dveh kaznivih dejanj, in sicer neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.