Na avtocesti A4 jo je ubila pnevmatika

Na avtocesti A4 pri Meolu v smeri Benetk se je ob 18.30 pripetila tragična nesreča, v kateri je izgubila življenje voznica avtomobila. Zadela ga je pnevmatika tovornjaka, ki je vozil v obratni smeri. Potem ko je pnevmatika odpadla s tovornjaka, je preskočila sredinsko varnostno ograjo in trčila v nasproti vozeči avtomobil, za volanom katerega je bila omenjena nesrečna voznica. Pri tem je izgubila nadzor nad avtomobilom in trčila še v varnostno ograjo. Na kraju so bili reševalci, ki ji žal niso mogli več pomagati. Poškodbe so bile prehude in je umrla na kraju nesreče. Prispeli so še gasilci, reševalci službe 118 in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.