Na Bovškem umrl 65-letni kajakaš

V nedeljo je med spustom po Soči umrl 65-letni kajakaš iz Poljske, poroča spletni portal MMC RTV SLO. Bil je v skupini tujih kajakašev, ki se je v lastni režiji odpravila po reki. Nenadoma se je obrnil v vodo in kljub takojšnji pomoči umrl. Sumijo, da je vzrok nenadno poslabšanje zdravja.

Novogoriški policisti so bili v nedeljo okoli 14. ure obveščeni, da so iz Soče na Bovškem potegnili tujega kajakaša, ki ni kazal znakov življenja. Policisti Policijske postaje Bovec so ugotovili, da se je 65-letni kajakaš s šestimi prijatelji, vsi so državljani Poljske, okoli 13. ure v lastni režiji iz vstopnega mesta za kajakaše v Čezsoči spustili po reki Soči.

Ko je skupina prišla v bližino naselja Žaga, se je 65-letni kajakaš nenadoma ustavil ob bregu reke Soče in odvrgel veslo ter se s kajakom obrnil v vodo. Dogajanje so takoj opazili njegovi prijatelji, ga izvlekli in ga začeli oživljati, saj ni kazal znakov življenja.

Na pomoč so poklicali reševalce. Pri oživljanju so pomagali tudi policisti vse do prihoda reševalcev iz Tolmina, ki so nadaljevali reanimacijo, a kajakašu niso mogli več pomagati. Dežurni zdravnik ZD-ja Tolmin je lahko le potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo.

Glede na prve ugotovitve je vzrok njegove smrti najverjetneje zdravstvene narave oziroma se je nenadno poslabšalo njegovo zdravstveno stanje, so še sporočili iz PU-ja Nova Gorica.