Na Hrvaškem danes uspel bojkot trgovin

Na Hrvaškem danes poteka bojkot trgovin zaradi previsokih cen. Pozivi k bojkotu so se začeli konec prejšnjega tedna na družbenih omrežjih, nato pa so ga podprli tudi potrošniška združenja, sindikati in številni politiki, tudi iz vladajoče stranke HDZ. O tem, da bi bojkot lahko uspel, danes pričajo prazne trgovine in podatki davčne uprave.

Pobuda za bojkot trgovin se je začela širiti na družbenem omrežju Facebook v skupini potrošniške platforme Halo, inspektore, za katero stoji evropski center potrošnikov za izvrstnost (ECIP). »Če hočete kaj storiti, boste storili, če boste na to gledali kot na politične volitve, pa ne boste storili ničesar,« je med drugim pisalo v sporočilu, ki se je širilo prek družbenih omrežij in tekstovnih sporočil.

V skupini Halo, inspektore so na Facebooku poudarili, da potrošniki z bojkotom ne rušijo države, ampak želijo zrušiti cene.

Čeprav finančni strokovnjaki dvomijo o uspehu enodnevnega bojkota, prazne trgovine in celo pekarne danes dopoldne govorijo o tem, da bi vseeno lahko imel učinek. Posamezni trgovci so posebej za danes napovedovali dodatna znižanja, a potrošnikov glede na videno v trgovinah to ni spodbudilo k nakupom.

Da je obisk manjši kot ponavadi, so potrdile tudi prodajalke v eni od Konzumovih trgovin, medtem ko v prazni trgovini drogerije dm o tem niso hoteli govoriti.

Hrvaška davčna uprava je popoldne sporočila podatke o številu in skupnem znesku davčno potrjenih računov od polnoči do 11. ure. Za primerjavo je uporabila podatke minulega petka, 17. januarja, in petka 19. januarja 2024, prav tako od polnoči do 11. ure.

Podatki kažejo, da je bilo število danes izdanih davčno potrjenih računov v maloprodaji v primerjavi z minulim petkom manjše za 40 odstotkov, skupna vrednost računov pa za kar 47 odstotkov. V primerjavi s petkom lanskega januarja se je število računov zmanjšalo za 29 odstotkov, njihova vrednost pa za 30 odstotkov.