Na Hrvaškem v zadnjem mesecu zaradi posledic gripe in covida-19 skoraj 200 mrtvih

V zadnjem mesecu je na Hrvaškem zaradi posledic sezonske gripe in covida-19 s komplikacijami na dihalih umrlo skoraj 200 bolnikov. Dnevno pa skupno beležijo okrog 1000 novih okužb, poroča časopis La voce del popolo, pri čemer je incidenca okužb s sezonsko gripo največja med predšolskimi otroki, pri katerih se je povečalo tudi število primerov oslovskega kašlja. Urgence v bolnišnicah in tudi družinski zdravniki so na Hrvaškem trenutno pod hudim pritiskom. Vodja zagrebške urgence Ivan Gornik je med drugim povedal, da so v zadnjih desetih dneh zaradi težav z dihali sprejeli v bolnišnice okrog 1000 ljudi.