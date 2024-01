Dopoldne sta na smučišču Krvavec trčila smučarja in si hudo poškodovala glavi, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na smučišču so ju oskrbeli reševalci, helikopter Slovenske vojske (SV) pa ju je v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik prepeljal v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.