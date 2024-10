Na obmejnem območju prijeli dva tihotapca migrantov

Koprski policisti so včeraj ob 21.15 pri Kastelcu ustavljali avtomobil bmw. Voznik znakov ni upošteval in pospešeno peljal proti meji. Policisti so peljali za njim v smeri Doline, o čemer so obvestili italijanske kolege. Italijanski policisti so voznika uspeli izslediti in ustaviti. Ugotovili so, da je bil za volanom 34-letni državljan Moldavije. V vozilu ni bilo potnikov, v bližini pa so našli več odvrženih nahrbtnikov. Preiskavo so prevzeli italijanski organi pregona.

Dve uri kasneje, ob 23.14, so v Hrvatinih ustavili avtomobil volkswagen touran, nemške registracije. Ugotovili so, da je 27-letni državljan Romunije nezakonito prevažal štiri državljane Turčije, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v EU. Vsi postopki še potekajo.