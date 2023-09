Koprski policisti so ob 3.20 ponoči dobili prijavo drzne tatvine. Ugotovili so, da je 29-letna državljanka BiH potovala z avtobusom iz Italije proti BiH. Med premorom na počivališču Fernetiči, so do nje pristopili trije moški in jo prepričali, da se z njimi »igra s škatlicami«. Ko je nameravala vzeti kovance iz denarnice, je eden od njih pograbil vso gotovino, ki jo je imela pri sebi. Nato so pobegnili in so se za njimi izgubile sledi. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.