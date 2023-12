Na prelazu reševali skupino mladih

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri in reševalci finančne policije so sinoči ob 20. uri posredovali na cesti za prelaz Lanza pri Paularu v Karniji, kjer sta dva avtomobila z devetimi mladimi osebami, starimi od 18 do 20 let, obtičala na poledenelem cestišču. Iz Karnije so se odpravili v Tabljo na tamkajšnje drsališče, pri čemer so upoštevali navodila navigatorja, ne da bi opazili, da je cesta za prelaz v zimskih mesecih zaprta za promet. Na vozilih so sicer imeli nameščene zimske pnevmatike , kar pa ni bilo dovolj. Reševalci so jih dosegli z dvema terenskima voziloma in so jih najprej pospremili peš s poledenelega odseka. Nato so sedli še za volan obeh avtomobilov in ju počasi premaknili na suho cestišče, pri čemer se je reševalna akcija zaključila in so mladi Karnijci lahko odpeljali naprej.