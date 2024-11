Na primorki prestregli tovor v Italiji ukradenih kavnih avtomatov

Koprski policisti so v sredo malo po 8. uri na počivališču Ravbarkomanda ustavili in kontrolirali manjše tovorno vozilo poljskih registrskih tablic, za volanom katerega je bil 23-letni romunski državljan. V njem so odkrili večji tovor kavnih avtomatov znamke De Longhi v vrednosti 60.000 evrov, za katere ni znal pojasniti izvora in ni imel dokumentacije. Policisti so ugotovili, da so bili kavni avtomati ukradeni v Italiji. Tovor so policisti zasegli, zoper romunskega državljana pa bodo podali kazensko ovadbo.