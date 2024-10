Na RAI končno o taborišču na Rabu

Na televiziji Rai News 24 bo danes ob 18.30 (ponovitev jutri 20.30) na sporedu reportaža novinarke Alessandre Solarino z naslovom Il cucchiaio di Herman, 1942– 43 - I campi di internamento italiani al confine orientale (Hermanova žlica, 1942–43 - Italijanska taborišča na vzhodni meji). »Gre za prikrito poglavje iz preteklosti, ki pa je neizbrisno za tiste, ki so ga doživeli. Gre za italijansko okupacijo na Balkanu med drugo svetovno vojno, ko je bilo več kot sto tisoč civilistov deportiranih v fašistična koncentracijska taborišča,« so na RAI zapisali v predstavitvi reportaže. Njena avtorica je prisluhnila nekaterim še živečim pričam taborišča, besedo pa je tudi dala zgodovinarjem Raoulu Pupu, Dariu Mattiussiju in Ferrucciu Tassinu.

»Ljudje so umirali na različne načine. Umrli so tudi med obrokom, ker so bili tako izčrpani, da niso mogli niti več žvečiti,« se spominja Slavko Malnar, otrok v taborišču. Simbol te zgodbe je žlica, ki jo je uporabljala medicinska sestra v taborišču Martina Košak. Ko je zapustila taborišče, jo je vzela s seboj in se pred smrtjo odločila, da jo bo podarila Hermanu Janežu, ki je bil eden izmed interniranih otrok. »Zato da bi se spominjali,« so še zapisali v napovedniku reportaže, namenjene soočenju Italije s fašističnimi zločini.