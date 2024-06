Na reki Soči umrl 60-letni kajakaš

Na reki Soči se je v petek zgodila nesreča s smrtnim izidom, v kateri je izgubil življenje 60-letni nemški kajakaš, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Pri veslanju s kajakom pod naseljem Trnovo ob Soči se je prevrnil, narasla reka pa ga je odnesla naprej proti Kobaridu.

Novogoriški policisti so bili o nesreči obveščeni v petek ob 17.37. Ugotovili so, da se je skupina šestih državljanov Nemčije s kajaki spustila po Soči, pred izstopnim mestom pri Trnovem ob Soči pa je 60-letni kajakaš imel težave, zato je izplaval iz kajaka, so navedli v sporočilu.

Zaradi visokega vodostaja Soče kajakaš ni uspel zapustiti reke na izstopnem mestu, ampak ga je voda odnesla naprej proti Kobaridu. Takoj je steklo iskanje pogrešanega, ki so ga v reki opazili okoli 18. ure, nakar so ga člani Gorske reševalne službe Tolmin potegnili iz Soče. Policija bo poročilo o nesreči posredovala na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še navedli.

Iz Gorske reševalne zveze Tolmin so sporočili, da so pri iskanju in reševanju sodelovali gorski reševalci, gasilci in reševalci iz vode. Med pregledovanjem Soče od Otone proti Trnovemu ob Soči so našli kajak in več predmetov pogrešanega kajakaša, okoli 18.30 ure pa tudi njegovo truplo.

To je bila po navedbah gorske reševalne zveze druga nesreča kajakaša na Soči letos. »Prva se je le nekaj dni prej končala bolj srečno,« so zapisali na Facebooku.