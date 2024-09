Na šagrah so delali na črno

Ob vikendih so delali v okviru nekaterih priljubljenih šager oz. družabnih prireditev v zahodni Furlaniji, kot sta bila npr. Maracaibo v kraju Chions ali praznik piva Birra che passione v kraju San Vito al Tagliamento, vendar njihove zaposlitve pristojni niso javili uradu za zaposlovanje. V položaju popolne oz. delne zaposlitve na črno se je znašlo pet oseb, ki so jih finančni policisti pokrajinskega poveljstva v Pordenonu oz. krajevnega poveljstva v San Vitu al Tagliamento odkrili med kontrolami, ki so jih v teku zadnjega konca tedna opravili na omenjenih šagrah. Eden od peterice, italijanski državljan, je med drugim prejemal tudi podporo za brezposelne delavce, ki so službo izgubili ne po lastni izbiri, t. i. Naspi. Poleg tega so financarji ugotovili še 21 primerov opuščanja ali prepočasnega elektronskega beleženja zaslužka. Od začetka leta 2004 so finančni policisti v zahodni Furlaniji odkrili 204 delavce, zaposlene na črno in 17 neredno zaposlenih, pri čemer so kaznovali 108 delodajalcev, za 50 dejavnosti pa so predlagali zaprtje.