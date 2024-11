Na seznamu pet novih tveganih držav

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti in se jih lahko povezuje s tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.

Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, države, ki imajo pomanjkljivo zakonodajo na področju obdavčenja, države, ki so znane po proizvodnji mamil, ter države s sedežem oz. prebivališčem oseb, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi, povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in terorizmom, so sporočili iz urada.

Na seznam držav projektne skupine za finančno ukrepanje s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so dodali Alžirijo, Angolo, Libanon, Kenijo in Slonokoščeno obalo, z njega so umaknili Senegal. Angola in Slonokoščena obala sta na skupnem seznamu tveganih držav novi, so navedli.

S seznama držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti so umaknili Angvilo, ki pa je zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščena na skupni seznam tveganih držav. S seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene sta bili črtani Antigva in Barbuda, ki je s tem po navedbah urada v celoti umaknjena s skupnega seznama tveganih držav.

Na seznam držav, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, pa so dodali Libanon, Sirijo in Tajsko. Tajska je na skupnem seznamu tveganih držav nova država.