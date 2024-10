Na Škofijah ogenj uničil delavnico z avtomobili

Več deset tisoč evrov škode je v noči na petek povzročil požar v delavnici na Škofijah, poročajo Primorske novice. Do prihoda gasilcev so plameni zajeli že celotno delavnico s tremi avti, prodrli v ladijski zabojnik, v katerem je imel lastnik spravljene barve, in že vdirali v hišo. To so gasilci obvarovali in plamene kmalu pogasili. Po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo zaradi stika v električni omarici.

Dim in prasketanje sta včeraj ob pol treh zjutraj zbudili lastnika hiše in delavnice na Škofijah. Stekel naj bi v delavnico, odprl vrata, iz delavnice pa naj bi že švignili plameni. Do prihoda gasilcev se je iz hiše, ob kateri stoji delavnica, umaknilo vseh šest stanovalcev, lastnik delavnice pa naj bi skušal rešiti tri avte, vendar naj bi bil prostor, v katerih je imel ključe vozil, že ves v plamenih.

»Ob našem prihodu je bil požar že povsem razvit in se je širil v stanovanjski del hiše. Počilo je že steklo na prvem oknu, dim pa je začel uhajati v notranjost hiše,« je povedal vodja gašenja Bojan Cepak iz koprske gasilske brigade. Na pomoč je poklical še prostovoljne gasilce iz Pobegov-Čežarjev, Dekanov in Hrvatinov. Skupaj so z več strani začeli gasiti in ogenj počasi obkolili in ga pogasili.

Ogenj je uničil delavnico oziroma garažo, vključno s tremi avti, ki so bili v njej, trgovino z barvami poleg delavnice in zabojnik na dvorišču. S požarom se je spopadlo 23 gasilcev koprske brigade in treh prostovoljnih društev, k sreči se ni nihče poškodoval. Požar so kmalu pogasili, nato pa zalivali posamezna žarišča in čistili razdejanje do osmih zjutraj.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi stika na električni omarici, vendar so policisti in kriminalistični tehniki včeraj pregledovali pogorišče in iskali sledi, s katerimi bodo potrdili ali ovrgli to prvo domnevo. Po prvih ocenah škoda znaša približno 50.000 evrov.