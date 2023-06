Sinoči malo po 18.15 je na Spodnjih Škofijah padel motorist in se usodno poškodoval, poročajo Primorske novice. 67-letni domačin se je nekaj minut po 18. uri s tomosovo štirko peljal po Spodnjih Škofijah in pri pokopališču zapeljal s ceste. V nepreglednem ovinku je izgubil nadzor nad mopedom in trčil v skalo. Padel je na vozišče in na kraju umrl.