Na tahograf je namestil magnet

Koprski policisti so na Fernetičih ustavili italijanskega tovornjakarja. Med kontrolo tahografa so odkrili nepravilnost podatkov. Tahograf je beležil ure obveznega mirovanja oz. počitka, medtem ko je tovornjakar v resnici vozil. Ugotovili so, da je na tahograf namestil magnet in s tem manipuliral s podatki. Vozniku so naložili globo v višini 6.000 evrov, polovico kazni je plačal na licu mesta.

Koprski policisti so na Fernetičih skupaj ustavili in pregledali 48 voznikov tovornih vozil in 5 voznikov avtobusov. Ugotovili so več kršitev. Nekateri vozniki med vožnjo niso uporabljali varnostnih pasov, tri tovorna vozila so bila preobremenjena, en voznik tovornega vozila pa ni pravilno zavaroval in pripel tovor.