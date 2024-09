Na vrsti kar močno jesensko deževje

Vreme se je včeraj in danes pod vplivom šibkega anticiklonskega območja prehodno ustalilo, premirje bo trajalo še jutri (torek), v sredo pa bo naše kraje dosegla solidna atlantska vremenska fronta in bo ob njenem prehodu nad severnim Sredozemljem nastal tudi ciklon. Njun vpliv se bo, kot kaže, zavlekel do vključno petka. Ob prevladujočih vlažnih in vztrajnih jugozahodnih tokovih je ponekod pričakovati večje količine padavin. Po zdajšnjih izračunih naj bi do od srede do vključno petka marsikje padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod do okrog 150 litrov, mestoma pa lahko tudi občutno več. Pod največjim udarom bodo južnejši in nekateri osrednji predeli našega širšega območja. Šlo naj bi za močno jesensko deževje, ki pa, glede na pričakovano količino padavin in časovno porazdelitev povečini ne bi smelo povzročati večjih težav.

Jutri (torek) bo še delno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala.

V sredo bo pretežno oblačno z zmernimi do močnimi padavinami, ki bodo lahko mestoma obilne. Vmes bodo lahko tudi plohe in nevihte.

V četrtek zjutraj bodo padavine prehodno ponehale, nato se bodo v popoldanskih urah spet okrepile. Zapihala bo zmerna do močna burja.

V petek bo sprva oblačno in deževno. Meja sneženja se bo v gorah spustila do nadmorske višine okrog 1500 metrov.

Temperature bodo v prvem delu poslabšanja rahlo višje od sedanjih, medtem ko se bo od četrtka zvečer spet nekoliko ohladilo, občutneje v gorah.

V soboto in nedeljo se bo vreme izboljšalo. Zlasti v nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature povečini vse dni ne bodo presegale 20 stopinj Celzija, noči bodo rahlo toplejše od minulih.

Danes ponoči se je živo srebro na Kraški planoti spustilo do okrog 8 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 10 stopinj Celzija in ob morju do 13,6 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila na Višarjah, in sicer 1,4 stopinje Celzija.