Nad Plodnom reševali pohodnico

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na območju občine Plodn, kjer je na gori Ferro, nedaleč od tamkajšnje koče, pohodnica padla in se poškodovala. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 so ji poslali SMS sporočilo z aplikacijo FlagMii oz. SMS Locator, ki z enim klikom omogoča odpošiljatev koordinatne točke trenutnega položaja. Na podlagi odposlanih podatkov je priletel in jo je dosegel reševalni helikopter iz kraja Pieve di Cadore v sosednjem Venetu, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico v Bellunu, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.