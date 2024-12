Najbolj brana novica v letu 2024 je ...

Konec leta je čas obračunov, trenutek, da potegnemo črto pod delom, ki smo ga opravili v preteklem letu. Čas je tudi, da razkrijemo, katere so bile najbolj klikane in brane novice na spletni strani Primorskega dnevnika.

Med najbolj klikanimi novicami (77.195 klikov) sodi vest o usodem zapletu: aprila letos je pri Magdaleni v Trstu moškega, starega več kot 60 let, obšla huda slabost, pri čemer mu v 23 minutah do prihoda reševalcev nihče ni pomagal. Na drugem mestu je z več kot 71.000 kliki novica, da sindikat Spi Cgil upokojencem nudi pomoč pri snovanju zahtev na zavodu Inps po socialnem povišanju pokojnine in dodatkih k minimalni pokojnini. Na tretjem mestu (58.739 klikov) najdemo vest o plezalcih, ki sta avgusta letos umrla v Julijcih, na plezalni poti Comici. S 57.829 kliki se na četrto mesto uvršča vest o podivjani reki Glinščici, ki je bila med nalivi septembra letos na Jami v Boljuncu deroča kot še nikoli. Na peto mesto pa sodi vremenska napoved v dneh po velikem šmarnu (54.800 klikov).

Tragična vest iz Julijcev je letošnja najbolj brana novica. Uporabniki so jo prebrali 42.561-krat. Na drugem mestu (36.164 branj) je novica o pomoči sindikata Spi Cgil upokojencem. Vest o usodnem zapletu pri Magdaleni pa so uporabniki prebrali 34.000-krat in je tako na tretjem mestu. Na četrto mesto se uvršča novica o pojavu orjaškega tropskega klopa na Krasu, ki smo jo objavili 23. maja letos. Spletni uporabniki so jo prebrali več kot 30.000-krat. Peto mesto pa z več kot 28.000 branji pripada novici o podivjani Glinščici.

Med športnimi novicami je bila letos najbolj klikana reportaža o dečku, ki ga je osrečil Pogačarjev bidon. Zgodba 12-letnega Mattie, ki smo jo objavili junija letos, je zabeležila več kot 12.000 klikov. Najbolj brana športna novica pa je bila vest, da sta se julija letos dveh svatb na Goriškem udeležila zvezdnik moštva Dallas Mavericks v ligi NBA Luka Dončić in vratar Slovenije ter Atletica iz Madrida Jan Oblak.

Med goriškimi vsebinami so uporabniki največkrat kliknili na novico, da je goriška učiteljica oktobra prejela samo en evro plače. To je bila tudi najbolj brana novica.

Med kulturnimi novicami pa je največ zanimanja uporabnikov spletne strani Primorskega dnevnika požela vest, da nas je 16. oktobra ponoči v Trstu pri starosti 92 let za vedno zapustil pianist in skladatelj Aleksander Vodopivec.