Namerno trčil v avtomobil in voznika udaril s kitaro

Koprske policiste so včeraj ob 10.59 obvestili o prepiru na vozišču. Ugotovili so, da je 37-letnik iz okolice Kopra v Vanganelu z avtomobilom trčil v vozilo 51-letnega poljskega državljana, nato je odpeljal naprej. Poljski voznik je zapeljal za njim in ga prehitel, nato sta se oba ustavila in se začela prepirati. Domačin se je nato spet usedel v vozilo in namerno večkrat trčil v drugi avtomobil ter nadaljeval s prepirom. Tujec mu je pobral ključe vozila, kar je Koprčana še bolj razjezilo. Iz vozila je vzel kitaro in državljana Poljske ter njegovega 22-letnega sina udaril ter lažje poškodoval. Zatem je pobegnil.

Policisti so ga izsledili v Kopru. Opravili so preizkus alkoholiziranosti, rezultat je pokazal 0,67 mg/l, pri čemer je torej pregloboko pogledal v kozarec, prav tako so opravili hitri test za mamila, ki je bil pozitiven na kokain in konopljo. Odredili so strokovni pregled, ki ga je opravil v koprskem Zdravstvenem domu. Sledi mu kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje, povzročitve telesnih poškodb in poškodovanja tuje lastnine.