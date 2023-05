Namesto Gabrieleja D’Annunzia začasno Srečko Kosovel

Ko bi obstajala tedenska statistika najbolj iskanih gesel na spletu v posameznih italijanskih deželah, bi se na vrh lestvice v prvem majskem tednu v Emiliji - Romanji in Abrucih uvrstil Srečko Kosovel. Pesnik Krasa in revolucije je namreč od začetka meseca v središču polemik, ki so jih razvneli nacionalistični krogi v Pescari, polena za goreče izpade pa so priskrbeli levo obarvani v Reggiu Emilii.

Aprila je center Casa Bettola priredil tradicionalno pobudo Quartieri partigiani, v okviru katere so udeleženci začasno preimenovali eno od mestnih ulic, ki je tisti dan namesto po Gabrieleju D’Annunziu nosila ime po Srečku Kosovelu. Na tak način so želeli »zamenjati ime pesnika, ki je poveličeval vojno, z imenom slovenskega pesnika, po katerem je nosila ime partizanska brigada v času, ko je bila književnost prepovedana«.

Nekaj spletnih medijev je dogodek izkoristilo za ponovno poudarjanje neobstoječe »sovražnosti levice do Italije«, najglasnejše kritike pa je bilo slišati v Pescari, rojstnem mestu D’Annunzia. Za glasnika celotnega mesta se je proglasil ligaš Armando Foschi, občinski svetnik in član pokrajinskega odbora ezulske organizacije Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ta je provokacijo označil za žaljivo do opusa pesnika preroka, ki naj ne bi bil povezan s fašizmom. Kosovelovo protiitalijansko držo pa je celo povezal s fojbami.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.