Napis »Vrnite nam Reko« buri duhove

Napis »Ridateci Fiume« (Vrnite nam Reko), ki se je pojavil na ponedeljkovi nogometni tekmi na evropskem prvenstvu med Italijo in Hrvaško, ni šel neopazno mimo hrvaških medijev. Reški dnevnik Novi list meni, da je šlo za »škandalozno provokacijo« italijanskega navijača, italijanski dnevnik La Voce del popolo pa je v zvezi s tem dogodkom objavil stališča reškega župana Marka Filipovića in predsednika izvršnega odbora Italijanske unije Marina Corve.

Župan Filipović obsoja napis in pravi, da je Reka hrvaško, a obenem tudi večjezično mesto, v katerem različne narodnostni strpno sobivajo ramo ob rami. Corva soglaša z županom, napis se mu zdi popolnoma »neumesten in brez zveze.« Hrvaška je po njegovi oceni danes, enako kot Italija, neodvisna in demokratična država, obe pripadata veliki evropski družini, njuni odnosi pa so odlični kot še nikoli prej. »Nasprotujem takšnemu početju, ki bi ga bilo treba prezreti,« je izjavil še vodja krovne organizacije Italijanov v Sloveniji in Hrvaški.

Zanimivo bo videti, če se bo v zvezi z napisom oglasil deželni odbornik FJK Fabio Scoccimarro, ki je dvignil vik in krik zaradi napisa »Trst je naš« na nogometni tekmi med Srbijo in Slovenijo. Zastopnik Bratov Italije je napisu popolnoma po nepotrebnem pripisal politični naboj, kar je naredila tudi ezulska organizacija Unione degli istriani, ki jo vodi Massimiliano Lacota.